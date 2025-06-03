Названы самые популярные смотровые площадки Москвы и Московской области

Воробьевы горы стали самой популярной смотровой площадкой в Москве и области — пользователи оставили более 60 тысяч оценок на «Яндекс.Картах». В тройку лидеров также вошли Panorama 360, расположенная в башне «Федерация», и площадка «Блинная гора» в Сергиевом Посаде.

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Москва и Московская область заняли второе место в первой тройке регионов с наибольшим числом популярных обзорных площадок среди территорий, где есть города-миллионники. Всего здесь насчитывается 100 таких локаций.

Первое место в рейтинге занял Краснодарский край, где расположено 154 популярные смотровых площадки. На третьем месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область с 77 локациями.

В рейтинг включили площадки Москвы и Подмосковья, имеющие оценку не ниже 5,0 и более 50 отзывов на «Яндекс.Картах».

В течение предстоящих трех месяцев будут проходить тысячи разнообразных мероприятий для жителей и гостей столицы.

Представитель столичного Комитета по туризму Наталья Молочкова отметила, что насыщенная программа, широкая география и доступность проекта «Лета в Москве» делает его интересным для людей самых разных категорий.