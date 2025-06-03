В столичном зоопарке раскрыли пол девятого детеныша капибары Малой

Девятый детеныш пары капибар Кузьмы и Малой, который родился в феврале текущего года, оказался мальчиком. Об этом во вторник, 3 июня, рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

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— Итак, девятым детенышем у Малой и Кузьмы стал мальчик! Имя для него выберут позже, — сообщили в столичном зоосаде.

По словам специалистов, детеныш быстро растет, а также отлично развивается. На данный момент его вес уже составляет порядка 14 килограммов.

Иногда самец употребляет молоко матери, однако основную часть его рациона составляют взрослые корма.

Малыш начал принимать участие в тренингах уже через 1,5 месяца после своего рождения. Изначально детеныш подходил к киперам только вместе с родителями.

— Затем малыш постепенно научился брать лакомства из рук сотрудников и давать осмотреть себя, а также стал реагировать на таргет, — подытожили в пресс-службе.

Московский зоопарк ищет людей, готовых работать с животными. В Telegram-канале организации были опубликованы «вакансии мечты» с их подробными описаниями. Организация предлагает всем любителям капибар опробовать себя в роли «обнимателя» животных.