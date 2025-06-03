Небоскреб со срезанным фасадом построят в Беговом районе

В Беговом районе столицы недалеко от станции метро «Белорусская» планируют построить небоскреб со срезанным фасадом. Об этом во вторник, 3 июня, рассказали в Департаменте градостроительной политики Москвы.

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Согласно идее архитекторов, образ здания должен символизироваться с кубком победителей. Также подобная форма небоскреба служит отсылкой к истории места, где находился завод по производству часов «Слава».

Здание планируется построить высотой в 225 метров. Кроме того, форму сооружения будут подчеркивать ламели из нержавеющей стали, которые на контрасте с гладкой поверхностью создадут эффект «срезанных» граней».

— Фасад выгнутой части здания, не имеющий на сегодняшний день аналогов в России по форме и размеру, будет произведен методом холодной гибки стекла, – цитирует слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова ведомство.

Ранее стало известно, что в Юго-восточном административном округе Москвы рабочие завершили устройство монолитного каркаса здания образовательного комплекса. В будущем в него войдут детский сад на 190 мест и школа на 875 мест.