Более 640 тысяч газовых плит проверили в столице с начала года

С начала года в Москве было проверено более 640 тысяч газовых плит. Специалисты устраняют незначительные неисправности на месте, а при выявлении серьезных проблем исключают возможную угрозу и дают рекомендации по дальнейшему ремонту и эксплуатации. Об этом во вторник, 3 июня, сообщили в пресс-службе Городского хозяйства столицы.

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— Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. За январь — май проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 640 тысяч газовых плит, что составляет свыше 35 процентов от общего числа, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Газовыми плитами в столице пользуются свыше 1,8 миллиона семей. Ответственность за их исправность и своевременную замену лежит на собственниках или нанимателях жилья. Средний срок службы прибора составляет 10–12 лет — со временем изнашиваются краны, повреждаются рассекатели и нарушается теплоизоляция духовки, что делает дальнейшее безопасное использование невозможным.

Современные газовые плиты должны быть оснащены системой «газ-контроль», автоматически перекрывающей подачу газа при затухании пламени. Информация о датах проверок публикуется на сайте АО «Мосгаз» и размещается на стендах в подъездах и дворах, передает Telegram-канал Городского хозяйства.

Ранее более 380 тысяч газовых плит проверили в столице за первый квартал 2025 года. Выявленные незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту.