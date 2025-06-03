Музей Победы пригласил провести «Один день с полицией России» в парке

Музей Победы совместно с Министерством внутренних дел РФ подготовил специальную программу «Один день с полицией России» для посетителей мемориального комплекса на Поклонной горе. Она приурочена к годовщине образования российской полиции и пройдет в субботу, 7 июня.

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Мероприятия состоятся в рамках бесплатной программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». В течение дня на Поклонной горе будут работать выставочные и интерактивные площадки, а также тематические фотозоны. Например, все желающие смогут посетить выставку раритетной и современной автомототехники. Кроме того, на площадке «Народный фронт!» можно будет попробовать себя в роли пилота FPV-дрона.

Для посетителей парка подготовили показательные выступления подразделений МВД, в том числе кинологической службы, сотрудники которой продемонстрируют навыки собак в поиске оружия и преступников.

Помимо этого, жители и гости столицы смогут посмотреть выступления участников Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», шоу барабанщиц, оркестра и других творческих коллективов МВД.

1 июня Музей Победы провел яркий праздник в честь Дня защиты детей и первого дня лета. Тысячи ребят и их родителей собрались на бесплатные мастер-классы, концерты, игры и экскурсии в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический».