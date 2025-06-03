Валлийский козел Викинг появился на "Городской ферме" ВДНХ

Козел валлийской породы по кличке Викинг появился на "Городской ферме" ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

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Животное было доставлено в Москву из подмосковного конноспортивного комплекса "Дивный". Его встретили по-разному встретили иные обитатели фермы: олениха Сказка засмотрелась на Викинга при первой встрече, а другой козел по кличке Иван был немного озадачен появлением конкурента.

Сейчас валлийскому козлу уже два года. Он часто позирует для фотографий, так как очень любит внимание. В настоящее время Викинг проходит адаптацию, проверяя на прочность доски в вольере.

Сотрудники фермы отметили, что животное является контактным и доброжелательным. Иногда он, как и козел Ваня, встает на задние ноги, чтобы получить вкусные угощения. Особое внимание привлекает черно-белый окрас и рога Викинга, которые со временем станут еще больше и позволят ему получить соответствующий титул на "Городской ферме".

Представители ВДНХ пригласили всех желающих на "Городскую ферму", чтобы познакомиться с их новым обитателем.

Ранее на "Городской ферме" ВДНХ родились три крольчонка с редким окрасом. Сперва мама новорожденных Крошка на протяжении нескольких недель скрывала крольчат от посетителей, однако спустя время она показала малышей сотрудникам фермы. Сейчас крольчата чувствуют себя хорошо, активно перемещаются по вольеру и с аппетитом употребляют выдаваемую им пищу.