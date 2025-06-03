«Активные граждане» выберут лучшие площадки для выездной регистрации брака

Среди вариантов — кинопарк «Москино», станция метро «Маяковская», смотровая площадка «Панорама 360» на башне «Федерация», павильон «Космос» (центр «Космонавтика и авиация») на ВДНХ, библиотека-читальня имени А.С. Пушкина и другие уникальные места.

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, в котором москвичи выберут лучшие площадки для выездной регистрации брака. Благодаря проекту Мэра Москвы «Новые адреса счастья» жители и гости столицы могут провести церемонию бракосочетания в самых необычных местах города: небоскребах, усадьбах, музеях, на стадионе или даже телебашне.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, за шесть лет работы проекта выездные церемонии регистрации брака состоялись более 63 тысяч раз.

«В рамках проекта “Новые адреса счастья” с 2019 года молодожены могут сказать друг другу “да” не только в стенах традиционных дворцов бракосочетания, но и на уникальных площадках. С каждым годом столичные пары всё чаще выбирают необычные места для регистрации брака. Сейчас каждая пятая торжественная церемония бракосочетания проходит на необычных площадках проекта. Мы, в свою очередь, прислушиваемся к пожеланиям москвичей и открываем новые интересные места. В рамках проекта “Активный гражданин” жители столицы смогут выбрать самые эффектные и запоминающиеся площадки из 20 представленных. Всего в проекте на текущий момент участвует более 30 уникальных площадок Москвы», — рассказала Светлана Уханева, начальник Управления ЗАГС Москвы.

Участникам голосования предстоит выбрать до трех фаворитов. Среди вариантов есть как популярные площадки, так и открывшиеся только в этом году. В их числе — кинопарк «Москино», предлагающий парам обменяться кольцами в натурных декорациях «Театра Гонзаги», а после устроить фотосессию возле «Самолета ТУ-154», на «Соборной площади Москвы» или в «Ковбойском городке».

Не менее оригинальная площадка — станция метро «Маяковская», где влюбленные могут скрепить свой союз узами брака под величественными сводами старинного вестибюля. Торжественности моменту добавят монументальные колонны, изящные мозаичные панно и цветные витражи, а застывшие на перронах составы станут символичным напоминанием о начале нового совместного пути.

Для тех, кто мечтает о свадьбе на головокружительной высоте, идеальным местом станет смотровая площадка «Панорама 360» на башне «Федерация». Здесь церемонии проходят на высоте 327 метров, откуда открывается захватывающий вид на город.

Помимо этого, в списке представлены павильон «Космос» (центр «Космонавтика и авиация») на ВДНХ, библиотека-читальня имени А.С. Пушкина, Оперный дом музея-заповедника «Царицыно», стадион «Спартак», колесо обозрения «Солнце Москвы» и другие площадки. Участники могут предложить свой вариант.

За участие в голосовании «активным гражданам» начислят баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг более чем 400 партнеров программы, в том числе сувениров из новой коллекции, посвященной фестивалю «Москва — на волне. Рыбная неделя». Баллы также можно направить на благотворительность.

Голосование подготовлено проектом «Активный гражданин» совместно с Управлением записи актов гражданского состояния города Москвы.

Сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru — это самый подробный гид по местам для проведения церемоний бракосочетания в столице. С помощью фильтров можно задать необходимые параметры, например вид площадки, стиль интерьера и другие особенности. Кроме того, сервис позволяет указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое. На страницах площадок есть подробное описание и контактные телефоны.

Подать заявление на регистрацию брака можно на портале государственных услуг или на mos.ru, а также во дворцах бракосочетания. Государственная пошлина составляет 350 рублей.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений. Проект развивает ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

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