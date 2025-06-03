Московские школьники сдают ОГЭ по математике

Около 120 тыс. девятиклассников в Москве приступили к сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В этом году экзамен в Москве сдают около 120 тыс. человек <...>. В столице организованы 542 пункта проведения экзамена. Результаты ОГЭ по математике станут известны не позднее 9 июня. Участники смогут узнать их в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе", - говорится в сообщении.

ОГЭ по математике длится 3 часа 55 минут, работа состоит из двух частей и содержит 25 заданий. Следующий ОГЭ пройдет 6 июня, в этот день школьники будут сдавать предметы по выбору - обществознание, информатику и географию. ОГЭ по русскому языку назначен на 9 июня. 16 июня - день сдачи экзаменов по литературе, физике, биологии и информатике.

Период с 26 июня по 2 июля - резервные дни. Дополнительный период ОГЭ пройдет с 2 по 23 сентября.