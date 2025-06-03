В Москве 150 детей стали лауреатами конкурса рисунка «Наследие моего района»

В Москве подвели итоги конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Лауреатами стали более 150 детей.

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«В этом году участники прислали свыше 4,5 тыс. работ, посвящённых любимым паркам, набережным, улицам и столичным зданиям», — цитирует заммэра Наталью Сергунину газета «Известия».

Авторы лучших работ изобразили знаковые объекты столицы: усадьбу Измайлово, ландшафтный парк «Южное Бутово», вокзал Очаково, сквер по Олонецкому проезду, Даниловский рынок и другие.

Работы оценивало профессиональное жюри, а также участники проекта «Активный гражданин».

Накануне стало известно, что столичный Департамент информационных технологий выпустит лимитированную карту москвича с Коньком-горбунком авторства десятилетней Ирины Михайловой, которая стала победительницей конкурса детского рисунка «Создай новую карту москвича».