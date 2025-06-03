Число самозанятых в Москве превысило два миллиона

Число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве на 1 мая превысило два миллиона человек. Это более 15 процентов от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

— Рост числа самозанятых свидетельствует о динамичном развитии экономики города и растущей предпринимательской активности населения. Все больше москвичей, создавая собственный бизнес, выбирают самозанятость и предлагают услуги в самых разных сферах: от репетиторства до дизайна и ИТ-разработки. На 1 мая 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило два миллиона человек. Их общий доход за все время действия в Москве этого налогового режима, с 1 января 2019 года, составил более 1,7 триллиона рублей, — подчеркнула Мария Багреева.

Налог на профессиональный доход востребован гражданами, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Его преимуществами являются простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику. Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а также строительство.

За январь — апрель 2025 года столичные плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам более 108 миллионов чеков — почти в четыре раза больше, чем за январь — апрель 2024-го, что свидетельствует о росте деловой активности самозанятых в Москве. Средний размер чека на конец апреля 2025 года составил 2937 рублей.

В январе — апреле 2025 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 6,5 миллиарда рублей — на 53 процента больше, чем в те же месяцы прошлого года. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило более 45 миллиардов рублей налога, отметила заместитель мэра.