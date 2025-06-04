Несколько улиц в трех округах Москвы временно закроют 5 и 6 июня

Из-за проведения городских мероприятий в пятницу вводят ряд перекрытий на двух десятках улиц в центре, на северо-востоке и на западе города. Подробности рассказали в департаменте транспорта столицы.

С 23:00 5 июня до 11:00 6 июня нельзя будет проехать на улице Дурова.

6 июня закроют движение с 00:01 до 11:00 на улицах Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская. А также в переулках Капельский, Выползов, Старый Толмачевский, Климентовский, Озерковский и Малый Татарский.

И с 00:01 до 12:00 не будет доступа для автомобилистов на улицу Минская при движении в сторону Кутузовского проспекта, на съезды с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и центр, а также к перехватывающей парковке на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Минской улицы.

С 04:00 до 11:00 на улицах Хачатуряна (от дома 16 по Алтуфьевскому шоссе до дома 12к2 по улице Хачатуряна) и Каргопольская. С 05:00 до 08:00 на улице Хачатуряна от дома 12к2 до Отрадной улицы. С 06:00 до 11:00 будет закрыта 1 крайняя правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41с2.

Москвичей просят заранее строить маршруты, учитывая перекрытия.