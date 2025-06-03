Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для НКО

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для НКО
© РИА Новости
«Сегодня начинаем прием заявок на конкурс грантов для НКО. Для поддержки социально ориентированных организаций город выделяет 600 млн руб. Подать заявку можно до 3 июля онлайн, через сайт конкурса. Участвовать могут как начинающие, так и опытные НКО: до 500 тыс. руб. – для молодых организаций, зарегистрированных от шести месяцев; до 5 млн руб. – для НКО с опытом больше года», – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в прошлом году победителями стали 262 организации – это рекорд за всю историю конкурса. С 2002 года гранты получили свыше 3,6 тыс. проектов, участниками которых стали 10,5 млн человек. В частности, в прошлом году гранты получили проекты «Волонтеры: миссия «Победа» и «Начни свой бизнес с Москвой», а также проект «Друзей выбирают!», который помогает животным из приютов найти любящих хозяев.

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