Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для НКО

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

«Сегодня начинаем прием заявок на конкурс грантов для НКО. Для поддержки социально ориентированных организаций город выделяет 600 млн руб. Подать заявку можно до 3 июля онлайн, через сайт конкурса. Участвовать могут как начинающие, так и опытные НКО: до 500 тыс. руб. – для молодых организаций, зарегистрированных от шести месяцев; до 5 млн руб. – для НКО с опытом больше года», – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в прошлом году победителями стали 262 организации – это рекорд за всю историю конкурса. С 2002 года гранты получили свыше 3,6 тыс. проектов, участниками которых стали 10,5 млн человек. В частности, в прошлом году гранты получили проекты «Волонтеры: миссия «Победа» и «Начни свой бизнес с Москвой», а также проект «Друзей выбирают!», который помогает животным из приютов найти любящих хозяев.