Пилоты самолета увидели синий шар в небе над Москвой

Пилоты российской авиакомпании Utair увидели воздушный шар в небе над Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

© Lenta.ru

Утром 2 июня пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из столичного Внуково в Баку, Азербайджан. Когда самолет осуществлял разгон по взлетно-посадочной полосе, экипаж доложил о наблюдении шара синего цвета в районе аэропорта.

Отмечается, что расстояние до объекта определить не удалось. При этом разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось. О произошедшем оповестили соответствующие органы.

Ранее самолет авиакомпании S7 подал сигнал срочности в небе и резко сменил курс. Причиной стал отказ двигателя.