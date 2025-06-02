В парках Москвы открылись фотовыставки о профессионалах городских служб

Фотографии специалистов городских служб за работой представили в столичных парках в формате выставки. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

"Фотоистории проекта "Ценные кадры" появились в парке Победы на Поклонной горе и возле парка "Сокольники". Они посвящены тем, кто круглосуточно заботится о комфорте и безопасности жителей столицы. Жители и гости города увидят 60 фотоисторий о дорожных рабочих и водителях, изобретателях и инженерах, техниках и энергетиках, сварщиках и электромеханиках, спасателях, диспетчерах и других специалистах комплекса городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фото сделаны на рабочих местах - там, куда воспрещен вход обычным жителям. В кадре стратегические объекты городского хозяйства: коллекторы, электроподстанции, тепловые пункты, очистные сооружения, диспетчерские, лаборатории и мастерские. На каждом снимке размещены цитаты героев о выборе профессии и выполняемых задачах.

"Горожане познакомятся с трудовыми династиями специалистов ПАО "МОЭК", АО "Москводоканал" и ГБУ "Гормост", узнают, почему решили связать свою жизнь с этой сферой и продолжить дело старших родственников. Кроме того, прохожим расскажут, как благодаря новой разработке главного специалиста по метрологии сетрологического центра ГБУ "ИМЦ" Веры Барановой удалось усовершенствовать процесс поверки устройств учета тепла и горячего водоснабжения, а начальник лаборатории производственного комплекса асфальтобетонного завода "Дмитровка" ГБУ "Автомобильные дороги" Наталья Косенко объяснит, почему их работа - один из важнейших этапов изготовления асфальтобетонной смеси", - добавили в пресс-службе.

Всего в столичной системе городского хозяйства работают более 600 тыс. человек по более, чем 100 направлениям: от уборки городских территорий, ресурсоснабжения потребителей до комплексного благоустройства общественных пространств, капитального ремонта жилого и нежилого фонда, объектов здравоохранения, содержания приютов для безнадзорных животных, реализации программы раздельного накопления отходов. Ранее благодаря фотовыставкам под открытым небом горожане уже познакомились с работниками дорожного хозяйства, спасателями, пожарными и другими специалистами комплекса городского хозяйства - энергетиками, экологами, инженерами, кровельщиками, альпинистами и диспетчерами.