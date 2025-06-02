Единое парковое пространство для отдыха появится на северо-востоке столицы. Об этом сообщил префект Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы Сергей Мельников.

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В состав самого протяженного в Европе парка "Яуза" уже вошли Бабушкинский и Гончаровский парки, а также парк у Джамгаровского пруда, этнодеревня Бибирево и сквер по Олонецкому проезду. Благодаря этому объединению у москвичей появляются новые места для отдыха и досуга.

Мельников отметил, что в составе парка "Яуза" уже есть более десятка различных территорий. Например, туда входят исторические места, в том числе парк у Акведука, Сад будущего и сквер по Тенистому проезду. Кроме того, в заповедных местах организованы экотропы, а на территории парка возведены современные спортивные кластеры, включая парк спорта на Чермянке и парк спорта Яуза.

При этом, по словам префекта СВАО, изменений в новых парках не ожидается, поэтому их границы и функционал останутся такими же, как и прежде. Однако под брендом "Парк Яуза" эти территории смогут в дальнейшем развиваться, отметил Мельников. В частности, специалисты обновят инфраструктуру в Гончаровском парке и этнодеревне Бибирево.

В свою очередь, сквер по Олонецкому проезду был обновлен два года назад. Бабушкинский парк, которому 1 мая исполнилось 70 лет с момента получения им официального статуса городского парка, останется таким, какой он есть.

Кроме того, на территории новых парков будут возобновлены занятия "Московского долголетия" и культмассовая работа. Однако Мельников уточнил, что старые аттракционы планируется заменить на новые.

"Руководство города уделяет особое внимание защите зеленых территорий. Парки являются неотъемлемой частью зеленого каркаса округа. Их границы никакому изменению не подлежат, и мы это строго контролируем. Мы умеем дорожить своими историческими объектами и у нас есть опыт работы с ними", – пояснил префект СВАО.

В настоящее время, по его словам, специалисты проводят реставрацию Дома культуры имени А. В. Луначарского и занимаются возрождением усадьбы Виноградово. В 2026-м году будет открыт культурный центр "Арктика".

Между тем специалисты по просьбе граждан благоустроят территорию у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов, а также у Суздальского пруда. Там будут организованы комфортные места для прогулок и отдыха. Для тех, кто занимается спортом, оборудуют зону для воркаута, где будут установлены тренажеры и организована спортивная площадка.