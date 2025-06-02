Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что к 6—7 июня в столичном регионе вновь установится жаркая погода.

Москва и область окажутся в тёплом секторе атлантического циклона, сообщила она в беседе с газетой «Известия».

«В пятницу и субботу ночью ожидается +12...+17 °С, днём столбики термометров поднимутся до +25...+29 °С. Не исключены кратковременные дожди, а в воскресенье возможны даже грозы», — отметила специалист.

Также стало известно, что в Свердловской области выпустили экстренное предупреждение в связи с ожидающимся усилением ветра до 24 м/с во вторник, 3 июня. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Там призвали жителей соблюдать осторожность во время непогоды.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в июне на 80% территории России ожидается близкая к среднемноголетним значениям температура.