В Москве открылся самый продолжительный фестиваль лета

Здесь все как в настоящем театре: артисты готовятся к выходу, декораторы поправляют бутафорский реквизит. Неестественно ведет себя только суфлёр - почти что кричит в мегафон. Барабанная дробь задает ритм. Самодельные маракасы и трещотки приходят в движение. Красочное шествие стартует и набирает ход. Театральные подмостки - повсюду. Пространство от Мясницкой до Покровки на ближайшие три месяца - территория сказки, волшебства, иллюзии и чуда.

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Бульвары стали частью декораций. Прохожие - кто посмелее - присоединяются, остальные - спешат запечатлеть феерию. Артисты - со всей страны. Труппа из Тамбова на городской сцене уже сыграла премьеру.

Шествие стало преамбулой к церемонии открытия фестиваля, которая состоялась на Покровском бульваре. Эта сцена - одна из 14 площадок, где ежедневно будут показывать постановки в самых разных жанрах. От классики до экспериментальных проектов и моноспектаклей.

"Мы сделали сюрприз - пригласили в том числе и международные коллективы. Более 10 стран будут участвовать со своими театральными постановками", - сообщил Андрей Фурсин, руководитель Департамента культуры города Москвы.

300 творческих коллективов со всей страны за лето представят 600 постановок. Будет и образовательный контент: мастер- классы по театральным профессиям, читки, интерактив. Несмотря на то, что артистам все это время работать, они признаются - лучшего лета и представить себе не могут.

"Театр - живое дело. Это общение, это радость, это игра. Это очень здорово, когда театр выплескивается на улицы", - говорит Константин Богомолов, режиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной.

92 летних дня в Москве будут насыщены премьерами, обещают организаторы. Вход на каждое мероприятие свободный.