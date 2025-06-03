Москвичам пообещали новую ветку метро к концу 2026 года

Сергей Собянин сообщил, что строительство первого участка Рублево-Архангельской линии метро уже выполнено на 50%. Открытие запланировано на конец 2026 года — пассажиры смогут проехать от «Шелепихи» до «Бульвара Генерала Карбышева».

Станция «Народное Ополчение», которая станет ключевым узлом новой линии, готова на 60%. После завершения она улучшит транспортную доступность для 180 тысяч жителей Хорошево-Мневников — путь до «Москва-Сити» сократится вдвое.

Полная длина новой ветки составит 27,6 км с 12 станциями. В перспективе линия соединит два крупных деловых кластера — «Москва-Сити» и «СберСити» в Рублево-Архангельском, а затем продолжится до Красногорска. Ожидается, что ежедневный пассажиропоток превысит 250 тысяч человек.