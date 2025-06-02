Москвичам пообещали июльскую жару в первые дни июня

Начало лета ознаменуется настоящей июльской жарой в Москве и Подмосковье. Об этом предупредил в понедельник, 2 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как рассказал метеоролог в интервью АГН "Москва", со 2 по 4 июня температура прогнозируется на уровне от 22 до 23 градусов, по ночам будет от плюс 10 до 14 градусов. С 5 июня столбики термометров начнут расти, ночью ожидается от плюс 10 до плюс 15 градусов, а днем – от плюс 25 до плюс 27, по области – до плюс 29 градусов. В целом температурные значения будут превышать норму начала июня примерно на три градуса.

При этом прогностическая карта предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра информирует, что в Москве и Московской области установлен повышенный уровень пожарной опасности. С учетом жаркой погоды метеорологи предупреждают о высокой пожароопасности четвертого класса.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что предположения о том, что предстоящее лето окажется в Центральной России аномально жарким, просто чушь.По его словам, летом на Русской равнине в среднем ожидается на один-два градуса выше нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков в 10–20%.