Краснокнижные ландыши зацвели в «Лосином острове»

В национальном парке «Лосиный остров» зацвел майский ландыш, занесенный в Красную книгу, сообщается в Telegram-канале нацпарка.

«В «Лосином острове» зацвел ландыш майский. Восхитительное зрелище! Белоснежные цветы растения, словно жемчужные бусины, усеяли землю в тени величавых сосен. Нежный и чарующий аромат наполнил лесные чащи. Период цветения ландышей недолгий – до 20 дней. Важно дорожить этим мимолетным периодом и успеть увидеть его красоту», – говорится в публикации.

В нацпарке напомнили о необходимости бережного отношения к природе.