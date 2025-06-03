Увеличение популяции ящериц ожидается в столичном регионе из-за жары

Высокая температура воздуха побуждает ящериц к размножению, в том числе в Москве. Об этом рассказал биолог, кандидат биологических наук Павел Глазков.

По его словам, в скором времени в регионе возрастет популяция рептилий из-за хорошей погоды. Активность ящериц во многом зависит от окружающей среды.

— Также и активность, связанная с продолжением рода, зависит от увеличения температуры. Когда наступает теплая весна и начало лета — это один из факторов успешного размножения, в том числе и для прыткой ящерицы, — пояснил эксперт.

Он также отметил, что потепление на данный момент выступает в компенсирующей роли, все биологические процессы в природе «выравниваются».

— В биологии действует принцип пищевых цепей, и увеличение популяций помогает сохранять баланс в экосистеме, — цитирует слова Глазкова агентство городских новостей «Москва».

3 июня в столичном регионе ожидается теплая, но дождливая погода, вечером будет облачно, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 19 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 21 градуса тепла.