Будущее Московского монорельса определят в проекте «Активный гражданин»

Москвичи вновь смогут определить судьбу города в рамках проекта «Активный гражданин» — там началось голосование о создании на северо-востоке Москвы первого в стране прогулочного парка в воздухе. Об этом в понедельник, 2 июня, рассказали в Департаменте информационных технологий города.

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Специалисты могут построить объект на эстакаде Московского монорельса. Так, на шестиметровой высоте планируется сделать зону с цветниками, аллеями, кафе, прогулочным маршрутом и беговой дорожкой.

Сохранятся и несколько вагонов, а также историческая конструкция монорельса. Территория будет хорошо освещена, для безопасности установят ограждения и систему видеонаблюдения, ограничат доступ на самокатах.

Столичный монорельс открыли около 21 года назад. Со временем транспортный каркас города изменился, и он не смог стать полноценной частью инфраструктуры, добавили на сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что в начале февраля в Московском зоопарке родился детеныш равнинной гориллы, которому благодаря проекту «Активный гражданин» жители столицы смогут выбрать имя.