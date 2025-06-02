Фестиваль «Ледяной московский чай» впервые проходит в столице

В рамках проекта «Лето в Москве» начался фестиваль «Ледяной московский чай», который продлится до 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы.

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Более 500 столичных ресторанов и кафе представят свои версии освежающего напитка, вдохновленные местными чайными традициями. Полный список заведений доступен на сервисе Russpass.

Фестиваль, реализуемый при поддержке города и бизнеса, направлен на развитие гастрономической культуры Москвы и продвижение локальных брендов. В прошлом году ледяной чай, появившийся в меню, стал популярным: было выпито около 50 тысяч литров напитка. В этом году проект расширился до формата полноценного фестиваля, где представлены разнообразные вкусы — от классического чая со смородиной до экзотических сочетаний с манго и личи.

Кроме того, в более чем 400 заведениях города подают чай «Москва», созданный на основе купажа, выбранного на фестивале «Московское чаепитие» в прошлом году. С сентября 2024-го по апрель 2025 года москвичи и туристы приобрели более 11 тысяч банок этого чая и заказали свыше 60 тысяч стаканов в кафе и ресторанах. Напиток занимает третье место по продажам в своем сегменте в одной из крупных торговых сетей города, говорится на официальном портале мэра Москвы.

Также с 31 мая по 8 июня в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» в столице пройдет чемпионат по рыбалке.