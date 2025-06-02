Конек-горбунок появится на новой лимитированной карте москвича

Департамент информационных технологий Москвы назвал победителя и призеров конкурса детского рисунка "Создай новую карту москвича". Гран-при завоевала 10-летняя Ирина Михайлова с коньком-горбунком на фоне ночного города, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

© пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Голосование проходило в сервисах проекта "Активный гражданин". Работа девочки станет основой дизайна для новой лимитированной карты москвича, а победительница сможет обучаться в Строгановской детской академии дизайна.

Получить новую карту москвича можно будет в течение 2025/2026 учебного года, а оформить – с 1 августа. Она будет выдаваться детям в возрасте до 14 лет включительно, у которых еще не было карты или которые участвовали в конкурсе.

"Мы сделали конкурс, чтобы взрослые могли посмотреть на мир глазами детей. Кто бы мог подумать, что мы получим свыше двух тысяч работ. Хочется сказать спасибо всем участникам конкурса и их родителям за такой отклик. Получилось интересно и очень красиво, ярко, сказочно, трогательно", – подчеркнула глава проекта "Карта москвича" Олеся Кузьмина.

Награждение состоялось 1 июня в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Кроме победителя, в каждой из возрастных категорий было выбрано по три призера. Им выдали памятные подарки и предоставили возможность посетить экскурсию и мастер-классы в Российском государственном художественно-промышленном университете имени С. Г. Строганова.

Также в этом павильоне все желающие могут увидеть работы конкурсантов. Выставка продлится до 15 июня.

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