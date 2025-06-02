Благоустройство возле будущего городского вокзала «Царицыно» на юге Москвы началось

Началось благоустройство возле будущего городского вокзала «Царицыно» на юге Москвы. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

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— Главная задача — организовать удобные подходы и подъезды к станциям метро и МЦД, создать условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта, улучшить доступность музея-заповедника «Царицыно». В зону работ вошли улицы Каспийская, Луганская, Товарищеская, Веселая и Солнечная, — рассказал Бирюков.

По его словам, на данный момент установлен строительный городок, ограждения с сигнальными фонарями и информационными баннерами. Для пешеходов организованы проходы.

Также специалисты уберут воздушные линии под землю в кабельную канализацию протяженностью 4,4 километра и дополнительно проложат ливневую систему. Кроме того, расширят тротуары и заменят их покрытие, общая площадь пешеходной зоны превысит 19 тысяч «квадратов».

На территории организуют парковочные карманы и велопарковки, установят 165 фонарей с энергоэффективными светильниками и обновят небольшой сквер на пересечении улиц Луганской и Товарищеской.

Завершить работы планируется до конца этого года, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Помимо этого, специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят новую трамвайную линию, которая соединит Комсомольскую площадь и станцию метро «Чистые пруды»