Москвичей предупредили о возвращении жары

Жители Московского региона во второй половине недели ощутят дневное потепление до 25-29 градусов, что на 2-3 градуса выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Максимальные дневные температуры в Московском регионе поднимутся до 25-29 градусов начиная с четверга, передает ТАСС.

«Повышение температуры в Московском регионе прогнозируется во второй половине недели. Начиная с четверга и до воскресенья дневные температуры будут около 25 градусов тепла, по области – до 29. Погода будет облачной с частыми прояснениями», – сообщил Вильфанд.

По его словам, ожидаемые показатели окажутся на 2-3 градуса выше климатической нормы. Ночью столбик термометра в регионе будет держаться на отметке около 15 градусов. При этом, несмотря на потепление, первая неделя июня все же будет прохладнее, чем последние дни мая.