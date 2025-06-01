Москвичи смогут увидеть полярное сияние в ночь на 2 июня

С большой вероятностью с наступлением темноты и при ясном небе в ночь на понедельник, 2 июня, жители и гости Москвы смогут увидеть полярное сияние. Об этом в воскресенье, 1 июня, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Он отметил, что причиной активных северных сияний, которые простираются на юг, может стать очень сильная магнитная буря, которая длится около 15 часов.

— В настоящее время южная граница полярного овала — зоны возможных северных сияний, опустилась до 52 градусов северной широты, это на 250–350 километров южнее столицы, — написал Леус в своем Telegram-канале.

29 мая Институт прикладной геофизики зафиксировал на Земле магнитную бурю уровня G3. При магнитной буре такого уровня появиться возникнуть проблемы с энергетическими системами, в том числе ложные сигналы защитных систем и «закипание» масляных трансформаторов.

В середине и конце июня в Москве ожидаются волны потепления — показатели термометров на 1–2 градуса превысят многолетние значения. В первой половине месяца в столице будет наблюдаться обычная июньская погода с температурным режимом, близким к климатической норме.