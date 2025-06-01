В Москве откроются бассейны под открытым небом

В Москве 1 июня откроются бассейны под открытым небом. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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Согласно сообщению, всего в Москве будет работать более 30 зон для плавания. 14 из них -- в парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Красная Пресня», парке 50-летия Октября, «Митино», «Дубки», «Фили», Серебряном бору, Измайловском парке и парке имени Юрия Лужкова. С 1 июля бассейны заработают в парках «Кузьминки» и «Москворецкий».

Кроме того, бассейны откроются на фестивальных площадках «Московских сезонов» в Южном Медведково, Вешняках, Гольяново, Свиблово, Некрасовке, Марьино, Братеево, Тропарево-Никулино, Куркино, Коптево, Крюково и на Теплом Стане. На Северном речном вокзале, в парке «Остров мечты» и в спортивных комплексах «Лужники», «Акватория ЗИЛ», «Чайка» и «Формула воды» также есть зоны для плавания.

Забронировать время посещения большинства бассейнов можно на портале mos.ru.

Ранее в столичном Парке Горького оборудовали новую зону для отдыха. Теперь там можно будет позагорать на шезлонгах и даже поплавать. Однако это вызвало неоднозначную реакцию москвичей.