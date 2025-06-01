Собянин поздравил москвичей с Международным днем защиты детей

Мэр Москвы Сергей Собянин в Международный день защиты детей рассказал, что забота о подрастающем поколении остается одним из главных приоритетов столицы. По его словам, дети — это будущее города и страны, и важно окружить их вниманием, чтобы каждый день приносил радость, уверенность и новые возможности.

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Собянин отметил, что в Москве создана развитая система поддержки: от современной медицины и качественного образования до кружков, спортивных секций и программ для научного и творческого развития. Он добавил, что подростки могут заранее определиться с будущей профессией благодаря специальной программе профориентации, а семьи получают помощь на всех этапах взросления ребенка.

Мэр пожелал юным москвичам крепкого здоровья, вдохновения и сил для новых открытий. Он призвал их развиваться, изучать мир и всегда верить в свои силы.

— Наша задача — продолжать делать все зависящее от нас, чтобы ваши глаза горели и вы чувствовали себя уверенными в завтрашнем дне, — написал он в своем Telegram-канале.

День защиты детей, который отмечается 1 июня, является важным праздником в России. В 2025 году в Москве запланирована обширная программа: концерты, научные шоу, мастер-классы и театральные постановки.