Сергей Собянин поздравил работников Мосводостока с 50-летием организации

В этом году Мосводосток и его флот отмечают 50-летие.

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Об этом Сергей Собянин напомнил в своем телеграм-канале.

«Днем основания организации принято считать 1 июня 1975 года, когда был образован трест “Горгидроремонт”. Сегодня больше 4,5 тысячи специалистов Мосводостока содержат сложнейшие гидротехнические сооружения и водосточные сети, следят за состоянием рек и водоемов, участвуют в работах по созданию комфортной городской среды», — написал Мэр Москвы.

Специализированные суда, которые работают на базе Мосводостока, каждый день патрулируют акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы. Всего в этом уникальном флоте насчитывается 30 судов разного назначения. Среди них есть быстроходные катера, которые борются с загрязнениями на поверхности, — они используют специальные сорбенты, которые растворяют масла, жиры и химические соединения, полностью очищая воду. Во флот также входят мусоросборщики, убирающие акваторию от плавающего мусора, и плавучие краны, которые работают в устьях малых рек, поднимая со дна отложения песка, ила и грунта, — они не позволяют реке обмелеть или выйти из берегов.

В состав флота также входят буксирные катера, в том числе два судна ледового класса «Риф» и «Норд» — они справляются с толстым льдом даже в сильные морозы. Кроме того, есть несамоходная брандвахта — плавучий дом для экипажей: здесь специалисты отдыхают между сменами и даже живут во время долгих работ на воде.

«Конечно, уникальный флот Мосводостока — это не только техника, но и первоклассная команда, которая несет свою службу на совесть. Только в 2024 году они собрали больше 600 тонн плавающего мусора и устранили почти 140 загрязнений на воде», — добавил Сергей Собянин.

Он поздравил всех сотрудников Мосводостока и коммунального флота столицы с юбилеем предприятия, пожелал им здоровья и благополучия.