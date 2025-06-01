Москвичей предупредили о грозе с дождем 1 июня

Метеорологи выпустили экстренное предупреждение, согласно которому в воскресенье, 1 июня, в Москве местами ожидаются гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

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Об этом рассказали в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

— Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — передает Telegram-канал ведомства.

Купальный сезон в Москве откладывается. Эксперты предупредили, что уже в начале июня в столичном регионе начнется похолодание. В начале лета температура воды будет находиться в пределах 15–17 градусов. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отмечает, что существует вероятность того, что в течение всего сезона вода не прогреется до комфортных 22–23 градусов

Тем не менее, в середине и конце июня в столице ожидаются волны потепления: показатели термометров на 1–2 градуса превысят многолетние значения. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.