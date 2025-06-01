На ВДНХ начинается акция «Лето в Музее кино»

В рамках акции «Лето в Музее кино» ВДНХ приглашает гостей насладиться искусством кинематографа. С 3 июня по 27 августа каждую неделю по вторникам и средам с 11:00 до 15:00 вход на все выставки и постоянную экспозицию будет доступен всего за один рубль.

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Посетители смогут не только укрыться от жары в прохладных залах Музея кино, но и провести время интересно и с пользой. Интерактивные экспонаты, тематические выставки и тщательно продуманные экспозиции превратят визит гостей в настоящее культурное приключение.

В музее можно посетить постоянную экспозицию «Лабиринт истории», которая охватывает более 100 лет развития отечественного кино — от дореволюционного аттракциона до кинематографа эпохи перестройки.

Посетителям также доступна уникальная мемориальная выставка «Кабинет Сергея Эйзенштейна», где собрано более 300 подлинных экспонатов, связанных с жизнью великого режиссера. Среди них — мебель, предметы быта, фотографии, подаренные Чарли Чаплином, Альбертом Эйнштейном и Джеймсом Джойсом, а также коллекция предметов искусства из России, Франции, Мексики и Японии.

Билет по специальной цене можно приобрести на официальном сайте Музея кино и в кассах учреждения.

Проведение акций для гостей ВДНХ соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Развитие Музейного города на ВДНХ — важнейшая часть стратегии продвижения индустрии гостеприимства столицы и стратегии развития ВДНХ до 2030 года.

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