Жители Патриарших прудов в шоке от кровожадных чаек

Жителям Патриарших нелегко. За последние пару месяцев они жаловались на посетителей кафе и лошадей. Теперь дошла очередь до прожорливых чаек.

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Жителям Патриарших нелегко. За последние пару месяцев они жаловались на посетителей кафе и лошадей. Теперь дошла очередь до чаек. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

По словам канала, гнев и шок местных жителей вызвало тот, что прилетающие на Патрики чайки съели всех детенышей местных огарей. Последние как раз только появились на свет и растут у воды. При этом, они пока такого крошечного размера, что чайки могут проглотить детеныша целиком.

По словам местных жителей, огарят уже не осталось.

Ранее «Мослента» писала о том, что в районе Патриарших прудов — настоящее нашествие грызунов. Однако, пользователи сети утверждают, что это стало настоящей проблемой для всего города.