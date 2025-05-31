Сильный ветер, град и ливень обрушились на Москву

В некоторых районах столицы и Московской области в субботу, 31 мая, начался сильный дождь с градом.

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Мощный ливень накрыл столичный регион. Местные жители делятся кадрами дождя, а также фотографиями больших туч, накрывающих регион.

Ранее в МЧС России по столице предупредили о кратковременных осадках и усилении ветра — согласно данным ведомства, дожди, грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду сохранятся в отдельных районах до 20:00. Московским автомобилистам рекомендовали быть предельно осторожными, снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров при движении по городам. Пешеходам посоветовали обходить шаткие объекты и рекламные щиты, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Вечером в столице ожидаются грозы, которые будут сопровождаться порывами ветра до 11–16 метров в секунду. Температура воздуха составит 25–27 градусов, а атмосферное давление сохранится на уровне 745 миллиметров ртутного столба.