Гнесинцы воссоздали старинный праздник у храма Вознесения Господня

В праздник Вознесения Господня в «Коломенском» прошло иммерсивное действо — учащиеся РАМ имени Гнесиных реконструировали старинный праздник «Проводы Стрелы», в котором приняли участие более 300 человек. Все символично происходило у храма Вознесения Господня.

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29 мая в «Коломенском» прошли «Проводы Стрелы» — праздник с хороводным действом, которое издревле проводилось в Брянско-Гомельском пограничье и символизировало завершение весны и начало лета, на Вознесение Господне. По традиции люди выходили на улицы с хороводами и песнями. Яркое событие, знаменующее начало лета воссоздали гнесинцы в Музее-заповеднике «Коломенское».

Торжество охватило всю территорию парка. 40 гнесинцев в ярких традиционных нарядах заводили хоровод, запевали песни. К ним присоединялись отдыхающие — таким дружным массовым хороводом прошлись через Музей-заповедник и спустились к Москве-реке, где и развернулось основное действие. Кто-то, может, знал, но большинство вряд ли и подумать могло, что они соприкасаются с древнейшей историей. Дело в том, что в основу иммерсивного действия легли песни, собранные в селе Столбун (агрогородок в Ветковском районе Гомельской области Беларуси — М.Ч.) во время фольклорных экспедиций. Эта музыка была перенята от носителей уникальной певческой традиции.

Финал праздника определила стихия — природа мгновенно откликнулась на происходящее в парке и щедро обдала всех участников проливным дождем. Впрочем, никто не расстроился, ведь это хороший знак — символ продолжения жизни и щедрого, богатого урожая.