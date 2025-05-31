Пляжная площадка с четырьмя бассейнами открылась на Северном речном вокзале

На Северном речном вокзале заработала пляжная зона, включающая четыре бассейна с подогревом и круглосуточной системой очистки воды, шезлонги, гамаки, пляжные бунгало и зонты, ресторан, летнюю кухню, раздевалки, душевые и камеры хранения. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В этом году снова открываем пляжную зону на Северном речном вокзале. Здесь одновременно могут с комфортом отдыхать около 1 тыс. человек. Особое внимание мы уделяем безопасности: в зоне отдыха расположен медицинский пункт, дежурят профессиональные спасатели. Продолжаем обеспечивать жителей и гостей столицы качественным сервисом по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Каждый день с 9:00 до 21:00 для посетителей доступны два взрослых и два детских бассейна. Их площадь – от 375 кв. м до 45 кв. м. Для отдыха на территории расположено более 400 шезлонгов и пляжных кроватей, также созданы все условия для маломобильных посетителей. Вода в бассейнах подогревается и всегда сохраняет комфортную температуру. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора вода постоянно проходит очистку с помощью специальных фильтров, а сотрудники регулярно очищают ее поверхность.

В прошлом году площадку с бассейнами посетили более 100 тыс. человек.