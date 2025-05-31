Москвичей предупредили о грозе во второй половине дня в субботу

В Москве с 15:00 субботы, 31 мая ожидается гроза, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет на территории Москвы в период с 15:00 до 20:00 31 мая местами ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», – говорится в сообщении.

Горожанам рекомендуют управляя автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.