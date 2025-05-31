Московский зоопарк переходит на летний режим работы с 1 июня

С 1 июня Московский зоопарк переходит на летний режим работы – с 7:30 до 22:00, сообщила пресс-служба зоосада.

«С приходом лета Московский зоопарк переходит на свой максимальный режим работы. С 1 июня мы будем работать с 7:30 до 22:00. Вход на территорию будет открыт до 21:00. Терминалы и дежурные кассы входов работают с 7:30 до 21:00», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Детский зоопарк будет работать ежедневно с 9:00 до 22:00.

До 21:00 посетители могут зайти через Главный вход, вход у Детского зоопарка (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 43), у станции метро «Баррикадная» (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 3). Также для посетителей будут работать дополнительные входы: неподалеку от вольера серых волков на ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 103, он открыт ежедневно с 10:00 до 19:00; около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию на ул. Большая Грузинская, д. 10 стр. 5 – ежедневно с 10:00 до 19:00, и рядом с большими пандами на ул. Красная Пресня, д. 4 – с 10:00 до 19:00.