Обновленный сайт ВДНХ запущен для пользователей

Для пользователей запустили обновленный сайт ВДНХ, на котором изменился визуальный стиль и интерфейс. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

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"Портал объединил все проекты выставки, среди которых центр "Космонавтика и авиация", музей славянской письменности "Слово" и семейный тематический парк "Орион". Теперь планировать отдых на ВДНХ стало еще удобнее", – заявила Сергунина.

Обновленное меню упростило навигацию по сайту. В нем есть разделы с мастер-классами, концертами, мероприятиями для детей, ответами на часто задаваемые вопросы и многое другое.

Желающие смогут ознакомиться с афишей, зарегистрироваться на творческие занятия, записаться на лекции, купить билеты на разные локации, выбрать маршруты для прогулок.

Прогуляться по главной выставке страны можно и в онлайн-режиме. На сайте появилась карта с 3D-моделями павильонов.

Кроме того, в прошлом году была запущена метавселенная ВДНХ – виртуальная копия выставки. Всего удалось воссоздать 114 объектов и 566 экспонатов. В результате пользователи смогут виртуально посетить павильон № 1 "Центральный", музей "Атом", Зеленый театр и другие места.

Кроме того, в павильоне "Умный город" на ВДНХ открылась новая выставка о кибербезопасности. Экспозиция наполнена интерактивными экспонатами, которые расскажут гостям о том, что такое цифровая гигиена, какие угрозы ждут пользователей в Сети и почему важно соблюдать правила защиты.