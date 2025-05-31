Квесты проекта «Лето в Москве» познакомят горожан и туристов с историей столицы

С 1 июня все желающие смогут принять участие в первом из трех квестов с использованием технологий дополненной реальности — по Басманному району. В течение лета будут также доступны прогулки по легендарным местам Хамовников и Арбата.

С этого года все квесты фестиваля «Усадьбы Москвы» будут доступны в онлайн-формате, что позволит погрузиться в историю городских усадеб в любой точке мира, где есть интернет.

События фестиваля объединяют три усадебных кластера — это уже знакомый по прошлому году Басманный район, а также Арбат и Хамовники. Для каждого из них разработан необычный мультимедийно-интерактивный формат квестов-путешествий в настоящее и прошлое городских усадеб.

Серию городских квестов 1 июня откроет хит прошлого сезона — прогулка-игра «Яков Брюс: в поисках утерянной книги». История, основанная на реальных фактах и московских легендах, заинтересовала уже тысячи горожан и туристов, которые изучили усадьбы Басманного района. Они узнали о судьбе легендарного Якова Брюса — сподвижника Петра I, ученого, военачальника и государственного деятеля.

Квест ждет новых участников, которые откроют для себя усадьбу Муравьевых-Апостолов, Государственный музей спорта в бывшем имении А.К. Разумовского, особняк Н.Д. Стахеева, Школу акварели Сергея Андрияки в Евангелическом приюте для сирот, дом Ф.И. Прове и А.И. Калиш.

Для прохождения понадобится смартфон (задания активируются после сканирования специальных куар-кодов), а также внимательность, логика, эрудиция и желание изучать столицу. За успешно пройденный квест в режиме реальной городской прогулки можно получить подарок в туристско-информационных центрах.

С 1 июля начинается новый мультимедийно-интерактивный квест «Хамовники: хроники пропавшего репортера», его действие развернется в старинном московском районе. Для участников подготовили остросюжетную фантастическую историю, которая погрузит их в события XIX столетия. Роль светского репортера (главного героя квеста) исполняет популярный актер, телеведущий, комик и шоумен Арсений Попов. Он неожиданно для себя окажется в прошлом, и горожане станут свидетелями невероятного путешествия во времени. Их ждет сенсационный репортаж века с участием владельцев усадеб, среди которых меценат Иван Морозов, писатели Лев Толстой и Иван Тургенев, а также многие другие. Сможет ли журналист вернуться обратно в наше время, зависит только от участников квеста.

В середине лета москвичей и туристов ждет еще одна премьера — интерактивно-мультимедийный квест «Тайны старого Арбата, или Ключи от города», сюжет которого объединит целый ряд усадеб и особняков в районе Арбата, начиная от особняка Маргариты Морозовой на Смоленском бульваре и заканчивая Домом Пашкова на улице Воздвиженке. По сюжету действие квеста происходит после победы в Отечественной войне 1812 года, когда по приказу полководца Михаила Кутузова в центре Москвы были надежно спрятаны ключи от города. Чтобы их обнаружить, необходимо погрузиться в историю арбатских усадеб и собрать старинные артефакты. Проводником в этом приключенческом квесте станет потомственный арбатский антиквар, роль которого исполнит популярный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган.

Следить за обновлениями фестиваля «Усадьбы Москвы» можно на специальной странице цифрового туристического сервиса Russpass. Помимо карты со старинными особняками и загородными имениями, здесь доступны исторические статьи «Russpass-журнала», маршруты и аудиоэкскурсии, а также мероприятия в усадьбах.

Комитет по туризму города Москвы формирует устойчивый бренд столицы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год Мостуризм проводит события, которые объединяют жителей и гостей столицы, пополняет городскую афишу новыми мероприятиями. Зимой и летом москвичи и туристы могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям столицы на «Московском чаепитии» или попробовать блюда в рамках проекта «Московский завтрак».

Проект «Лето в Москве» с 1 июня объединит самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города будут проходить благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из них бесплатные. Проект «Лето в Москве» пройдет во второй раз, и этот сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.

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