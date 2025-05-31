Девять электробусов вышли на маршрут №707 на западе Москвы и в ТиНАО

На маршрут №707 вместо обычных автобусов вышел современный электротранспорт, теперь жителям районов Солнцево и Филимонковский будет комфортнее добираться до важных точек: маршрут проходит от станции МЦД «Солнечная» и метро «Солнцево» до станции «Саларьево». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Продолжаем заменять автобусы на экологичные электробусы по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Сегодня парк Мосгортранса почти на треть состоит из электрических машин. Благодаря электробусам поездки пассажиров маршрута №707, который проходит в ЗАО и Новой Москве, станут комфортнее. По будням на этом направлении будут курсировать девять электробусов», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого в атмосферу на 60 тонн в год. С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00.

Увеличенный на 18% передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 км до 80-90 км. При этом вес машины остался прежним. С 2024 года на линию выходят КАМАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.