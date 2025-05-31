В Москве временно закроют движение в районе спорткомплекса "Лужники"

Движение в районе спортивного комплекса "Лужники" будет временно закрыто 1 и 6 июня в связи с проведением футбольных матчей.

Об этом сообщает ЦОДД в Telegram-канале столичного дептранса.

"Движение будет закрыто: 1 и 6 июня с 8:00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. 1 июня с 19:00 до окончания матча и 6 июня с 21:00 до окончания мероприятия на участках улиц: Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая, в Проектируемом проезде №2309 от улицы Усачева до улицы Доватора, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строение 1 по Комсомольскому проспекту", - говорится в сообщении.

Там добавили, что также на некоторых участках в эти даты закроют парковку с 00:01 мск до окончания матчей. ЦОДД попросил москвичей заранее выстраивать маршруты с учетом ограничений.