В Москву 1 июня на праздник приедут тысячи детей участников СВО

Тысячи мальчишек и девчонок из самых разных городов и сел нашей страны в который раз соберутся в Москве на празднование 1 июня. Одну из ярких страниц первого дня лета откроют для ребят на Исторической сцене Большого театра. Школьники увидят премьеру балета Родиона Щедрина "Конек-горбунок". О настоящей дружбе, терапии впечатлениями и проблемах детства "РГ" рассказал председатель "Российского детского фонда", писатель Дмитрий Лиханов.

- 1 июня фонд по традиции устраивает масштабный праздник для детей. Кто приедет в Москву в этом году?

Дмитрий Лиханов: Мы пригласили восемь тысяч человек. В основном это дети, у которых отцы воюют или погибли. Впервые приедут ребята с Чукотки, из Анадыря. Шесть человек, у двоих отец на войне.

Наших гостей ждут экскурсии в Кремль и Третьяковку, другие замечательные музеи столицы, они побывают в зоопарке, увидят спектакли ведущих театров Москвы, покатаются на корабликах и пообедают в "Метрополе" и других отличных ресторанах Москвы. Главное мероприятие праздника пройдет в Большом театре. В этот раз на Исторической сцене. Ребята увидят балет "Конек-Горбунок", который очень давно не ставили в Большом.

- А юные иностранцы будут?

Дмитрий Лиханов: Конечно. Это же Международный день. К нам приедут ребята из Белоруссии, Китая. В этом году впервые в празднике примут участие дети из Киргизии. Я был по приглашению местного университета в Бишкеке. Меня потрясло, что везде - и стар, и млад, говорят по-русски. Я побывал в столичном университете, профессора хотят учить студентов русскому языку, русской культуре, но им нужна наша помощь. Пока же картина такая - Саудовская Аравия построит в Кыргызстане 26 бесплатных арабских школ. Турция - 15 бесплатных школ. Россия - только две школы.

Последнее время все чаще говорят о том, что все проблемы начались с развала Советского Союза. Никогда бы Украина не воспринимала себя отдельным государством, она была частью Союза. Мы все были большой семьей. Но в любой семье случаются ссоры,и их надо преодолевать. Мы пытаемся преодолевать ссоры с помощью детской дипломатии, ведь это лучшая из всех дипломатий. Дети очень быстро завязывают отношения, общаются, переписываются. Они умеют дружить и прощать обиды.

- Выходит, это праздник про отношения?

Дмитрий Лиханов: В общем, да. И в любые отношения - между людьми, между странами нужно вкладываться. А в детские, тем более, ведь эти вложения будут очень перспективными. Через 10 лет эти дети уже будут взрослыми, но праздник, радость общения они запомнят на всю жизнь. Устроить такой праздник нам помог Президентский фонд культурных инициатив.

Это праздник про нас, про Россию. У нас прекрасная страна, нам есть чем гордиться. Наш город - прекрасный, удобный, ухоженный. Дети побывают в столице и впечатления у них останутся навсегда. Надеюсь, этот праздник сделает их счастливыми.

- Вы часто бываете в зоне конфликта, что сейчас происходит в освобожденных городах?

Дмитрий Лиханов: Мы видим, что сворачивается гуманитарная помощь для гражданского населения. Пункты приема гуманитарки закрываются, количество отправки гуманитарки сократилось, МЧС уже не возит грузы. В Волновахе нас попросили помочь оснастить школы. Здания построены, стены побелили, и все, а что в пустой школе делать? Нужна мебель, парты, наглядные пособия. К нам обратилась местный детский уполномоченный, чтобы мы помогли. Опыт у нас уже есть. В Северодонецке и Лисичанске мы оснастили пять таких школ, но занятия там пока не идут, потому что еще опасно.

- Как чувствует себя герой нашей публикации Миша из Северодонецка, который подорвался на мине?

Дмитрий Лиханов: Миша уже ходит. Ему вынули спицы, которые держали кости, и достали самые беспокоящие его осколки, около семи штук. Попутно выяснилось, что у парня поврежден малоберцовый нерв, нужно восстанавливать нервные окончания. Уже скоро они с мамой поедут домой, а к осени их снова будут ждать в Китае.

- Как оградить детей от этой беды?

Дмитрий Лиханов: У нас есть программа "Начеку!", недавно десять тысяч детей закончили курс обучения по ней. Этот проект надо развивать дальше, и по-хорошему, он должен стать государственным, а не общественным. Недавно меня включили в комиссию по созданию учебника по НВП, где должен быть раздел по минам. На освобожденных территориях по-прежнему остается очень много боеприпасов. Миша не единственный пример, таких детей полно. В последнюю нашу поездку мы были в больнице Луганска, и там за раз подорвались десять детей - кому глаз выбило, кому ноги- руки посекло.

- От чего сегодня еще нужно защищать детей?

Дмитрий Лиханов: Я покажусь ретроградом, но одна из главных проблем современного детства, и я вижу это по своим внукам, уход в виртуальный, выдуманный мир. Детям сегодня очень нужны каникулы от него.

- Вашему отцу, основателю фонда Альберту Лиханову, в этом году исполнилось бы 90 лет. Он руководил фондом более 35 лет. Что вас больше всего удивляет в вашем отце?

Дмитрий Лиханов: Настойчивость, фантазия и энтузиазм. Он придумывал такие повороты событий, что я не перестаю удивляться. Например, чтобы собрать детям помощь, он провел первую лотерею в Советском Союзе, проводил футбольные матчи в поддержку детей Чернобыля. Все это он делал моментально. Правда, в то время было меньше всякой бюрократии и отчетности, которая сегодня душит всех-от учителей до фондов. И все же я потрясен его неутомимой фантазией, неиссякаемым энтузиазмом и энергией.

- Ваше детство было счастливым?

Дмитрий Лиханов: Конечно. Детство любого человека счастливое. Потому что, есть чувство близости родителей и безграничности будущего.

- Поделитесь самым счастливым моментом детства?

Дмитрий Лиханов: 7 ноября. Завтра мой день рождения. Папа подарил мне аквариум. Пасмурное утро. В Москве парад. Я иду по улице туда, где навалена куча строительного мусора и песок. Я иду собирать песок в мешочек. И я абсолютно счастливый человек. Потому что я его промою, засыплю в аквариум, у меня будут плавать рыбки, и будет свой подводный мир. Счастье - оно простое.