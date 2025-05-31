Синоптик рассказал, какой будет на следующей неделе погода в Москве

На следующей неделе погода в Москве и области будет умеренно тёплой, заявил RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Температура +21...+26 °С, в конце недели — +26...+28 °С. В течение недели будут краткие слабые дожди местами», — отметил он.

По словам синоптика, дожди будут чередоваться с ясной погодой.

«В понедельник (2 июня. — RT) — +22...+24 °С, в среду — +20...+22 °С. Ночью в начале недели — +8...+13 °С, в конце недели — +12...+17 °С. Климатические нормы будут соблюдены», — подчеркнул Ильин.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что 1 июня стоит ожидать ослабления жары в Москве.