В ГД предложили сделать бесплатной парковку в Москве по субботам в летний период

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT объяснил, что среди гостей столицы и местных жителей есть запрос на то, чтобы зона платных парковок по выходным была бесплатной.

«В Москве власти в воскресенье и праздничные дни делают зону платной парковки бесплатной. В связи с тем, что наступает лето есть предложение хотя бы на этот период сделать и субботу бесплатным периодом», — отметил парламентарий.

По его словам это связано с тем, что в столицу приезжают туристы на своих машинах из других городов.

«Среди автолюбителей, среди гостей столицы, среди жителей Москвы и Подмосковья, тех кто пользуется автомобильным транспортом, такой запрос есть, вот мы такое предложение и направили», — добавил Нилов.

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