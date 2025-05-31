На площадках «Лета в Москве» пройдет чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага»

Игры состоятся на Тверском бульваре и в 11 округах столицы.

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Москвичей и гостей города всех возрастов приглашают сразиться в любимую с детства игру «Камень, ножницы, бумага». Чемпионат по ней состоится в столице во второй раз, игры пройдут в рамках проекта «Лето в Москве» на Тверском бульваре, а также на окружных площадках.

Впервые соревнования по этой игре провели прошлым летом, и они приобрели большую популярность. В первом чемпионате приняли участие более 100 тысяч человек.

С 1 июня у самых удачливых игроков есть возможность в свое удовольствие обходить соперников и накапливать призовые баллы. Финал чемпионата состоится на праздновании Дня города. Победителей ждут призы, а всех участников — интересное и увлекательное летнее приключение.

Правила игры «Камень, ножницы, бумага» знакомы каждому с детства. Но мало кто знает, что придуманы они были в Древнем Китае. Сначала броски руками носили имена животных: тигра, курицы и червя. Современный вид с фигурами «камень», «ножницы» и «бумага» игра приобрела в Японии, откуда распространилась по всему миру. Появилась Всемирная ассоциация по игре «Камень, ножницы, бумага», которая до сих пор проводит международные профессиональные турниры в разных городах планеты.

В России эта забава стала набирать популярность только в середине XX века. С тех пор дети и взрослые решают споры, проводят жеребьевки и просто развлекаются на досуге, играя в «Камень, ножницы, бумага», где бумага побеждает (оборачивает) камень, камень тупит ножницы, а ножницы разрезают бумагу. Игра развивает внимание, моторику рук, реакцию, координацию и не дает скучать.

В этом году флагманской площадкой московского чемпионата «Камень, ножницы, бумага» станет Тверской бульвар. Здесь ежедневно будут проходить игры навылет, каждый участник сможет набирать призовые очки. Обладатели наибольшего количества баллов по итогам недели будут состязаться за выход в финал. Победители отборочных туров получат «путевку» на розыгрыш призов, который состоится в период празднования Дня города.

Кроме того, в 11 округах столицы будут работать выездные станции чемпионата. Каждый день с 15:00 до 20:00 гостей будет принимать одна из площадок проекта «Лето в Москве». Расписание игр на городских площадках опубликуют в телеграм-канале и на сайте чемпионата.

Приходить играть можно на любую площадку, независимо от места проживания. Если не успели сделать это в своем районе, можно будет догнать соперников в любом другом месте, главное — следить за временем работы выездных станций.

По воскресеньям в округах организуют игры за выход в финал между обладателями наибольшего количества баллов. От каждого округа туда отправятся по три сильнейших игрока.

Финальная игра состоится в центре столицы. Три победителя получат призы, а за первое место полагается пояс чемпиона. Как показывает прошлогодний опыт, всех участников и зрителей ждет масса позитивных эмоций и ощущение праздника.

Принять участие в играх могут дети с шести лет с согласия законных представителей и взрослые любого возраста. На площадках с веселой и азартной атмосферой соревнований ждут не только игроков, но и группы поддержки и команды болельщиков, на игры можно приходить всей семьей или с друзьями и отлично проводить летние будни и выходные.

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. С 1 июня по 7 сентября во всех районах города будут проходить благотворительные, культурные и спортивные мероприятия, большинство из них бесплатные. Проект «Лето в Москве» состоится во второй раз, и новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.

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