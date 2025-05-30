Более 220 ярмарок пройдет в июне в Московской области

Более 220 тематических ярмарок будет организовано в течение июня в Подмосковье, среди них – «День России», «День защиты детей», «Летняя», «Дачный сезон», на прилавках представят фермерскую продукцию и сладости, товары из других регионов России, текстиль, сувениры и многое другое. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Лосино-Петровском с 2 по 8 июня развернется сельскохозяйственная ярмарка, во Власихе в эти даты пройдет «Праздник сластен», в Одинцово с 4 по 15 июня состоится специализированная ярмарка винодельческой продукции», – говорится в сообщении.

Как отмечается, большая часть ярмарок в муниципалитетах будет посвящена товарам регионов России, посетители смогут приобрести фермерские колбасы и мясные деликатесы, сыры, молочную продукцию от отечественных производителей, свежие фрукты и овощи.

В пресс-службе уточнили, что график проведения ярмарок обновляется ежемесячно. Актуальные адреса и время работы площадок в течение июня можно узнать на официальном сайте Минсельхозпрода Подмосковья.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области предстоящим летом в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье» пройдут фестивали и выставки.