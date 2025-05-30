Третьяковская галерея представляет выставку работ Елизаветы Кругликовой

Выставочный проект "Елизавета Кругликова и вокруг", посвященный 160-летию художницы, открывается 31 мая в Государственной Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. Экспозицию можно посетить до 9 ноября.

Выставка насчитывает более 200 работ из собрания Третьяковской галереи, ее филиалов и частных коллекций. Среди них гравюры и монотипии (дословно "один отпечаток" - техника печатной графики, прим.ТАСС), рисунки, акварели, силуэты, скульптура и мелкая пластика. Экспозиция познакомит посетителей не только с творчеством Кругликовой, но и работами ее друзей, коллег и учеников и других представителей русского искусства первой половины XX века. А это Максимилиан Волошин, Анна Голубкина, Матвей Добров, Иван Ефимов, Надежда Симонович-Ефимова, Мстислав Добужинский, Георгий Верейский. Важное место в экспозиции занимает портрет художницы, созданный кистью Михаила Нестерова в 1938 году.

Кругликова занималась творчеством не только в России, но и в своей французской мастерской.

"Мы постарались показать материалы о парижском периоде, включая не только творчество, но и общественную деятельность художницы. У нее была своя мастерская, где она занималась офортом. К ней приезжали учиться из России все, кто интересовался этой техникой", - добавляет куратор выставки Нина Маркова.

По возвращении на родину с 1920-х годов художница возглавила ленинградскую школу офорта, преподавая его в Высшем институте фотографии и фототехники, во Вхутемасе, в Экспериментальной мастерской Ленинградского отделения Союза советских художников.

Благодаря художнице вновь приобрела популярность техника силуэта.

"Это старинное искусство, очень популярное в конце XVIII - начале XIX века. Оно считалось немного салонным и не всегда воспринималось всерьез художниками", - подчеркнула Нина Маркова.

Кроме того, Кругликова сыграла значимую роль в популяризации монотипии в России.

"Благодаря ее экспериментам эта техника, сочетающая живописную свободу с печатными возможностями, прочно вошла в арсенал отечественных художников", - обратили внимание в Третьяковке.

Она также выступала как живописец, иллюстратор и сценограф, в 1919 году став одним из создателей и оформителей Ленинградского государственного театра марионеток.