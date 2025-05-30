Новая экотропа «Заповедный лес» откроется в «Лосином острове» 31 мая

В национальном парке «Лосиный остров» открывается новый маршрут «Заповедный лес». Об этом сообщила журналистам директор национального парка «Лосиный остров» Ольга Шульгина.

«Эта тропа проходит по особо охраняемой зоне национального парка. Здесь наши заповедные территории, нетронутая природа, и мы готовы нашим туристам показать и рассказать, что здесь можно увидеть, какой здесь богатый растительный и животный мир», – сообщила она.

Ольга Шульгина уточнила, что экскурсии стартуют 31 мая, находиться на тропе можно только в составе группы с гидом.

«Тропа проложена на сваях в болотной, луговой и лесной местности. Так обеспечивается комфортное передвижение в любое время года, также минимизируется воздействие на почву и растительность. Для нас важно удобство и безопасность посетителей. Деревянный настил обеспечивает безопасную поверхность для ходьбы, предотвращая скольжение и падения. Ну, и, конечно, с небольшой высоты лучше обзор», – добавила она.

Директор парка уточнила, что деревянный настил не помешает животным и не нарушит их пути миграции.

В свою очередь начальник научного отдела национального парка «Лосиный остров» Карина Фоменко отметила, что посетители смогут встретить на маршруте различных животных.