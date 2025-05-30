Новая экотропа «Заповедный лес» откроется в «Лосином острове» 31 мая

Агентство «Москва»

В национальном парке «Лосиный остров» открывается новый маршрут «Заповедный лес». Об этом сообщила журналистам директор национального парка «Лосиный остров» Ольга Шульгина.

Новая экотропа «Заповедный лес» откроется в «Лосином острове» 31 мая
© РИА Новости
«Эта тропа проходит по особо охраняемой зоне национального парка. Здесь наши заповедные территории, нетронутая природа, и мы готовы нашим туристам показать и рассказать, что здесь можно увидеть, какой здесь богатый растительный и животный мир», – сообщила она.

Ольга Шульгина уточнила, что экскурсии стартуют 31 мая, находиться на тропе можно только в составе группы с гидом.

«Тропа проложена на сваях в болотной, луговой и лесной местности. Так обеспечивается комфортное передвижение в любое время года, также минимизируется воздействие на почву и растительность. Для нас важно удобство и безопасность посетителей. Деревянный настил обеспечивает безопасную поверхность для ходьбы, предотвращая скольжение и падения. Ну, и, конечно, с небольшой высоты лучше обзор», – добавила она.

Директор парка уточнила, что деревянный настил не помешает животным и не нарушит их пути миграции.

В свою очередь начальник научного отдела национального парка «Лосиный остров» Карина Фоменко отметила, что посетители смогут встретить на маршруте различных животных.

«Конечно, гарантировать стопроцентную встречу с каким-либо видом очень сложно. Но, посещая водоболотный комплекс, можно будет увидеть водоплавающих птиц. Иногда сюда выходят олени. Также можно будет познакомиться с крупными млекопитающими. Днем можно увидеть лося, купающегося в болотном комплексе – но такая встреча бывает крайне редко», – рассказала она.
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