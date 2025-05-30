На Восточном вокзале включили систему туманообразования

Система туманообразования для комфорта пассажиров в жару заработала на Восточном вокзале в столице, аналогичная заработает на Павелецком вокзале в июне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В условиях установившейся жаркой погоды на московских вокзалах принимаются дополнительные меры для создания комфортных условий для пассажиров. Так, на входе [на] вокзал Восточный в Москве включили систему туманообразования, которая способствует охлаждению и увлажнению воздуха. Аналогичная система заработает на Павелецком вокзале в июне", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в зданиях вокзалов на постоянной основе осуществляется проветривание, влажная уборка, что повышает комфорт пассажиров, находящихся на вокзальных комплексах. Кроме того, в пригородных зонах компанией-перевозчиком в жаркие дни организована раздача воды.